Ulysses, parmi les meilleurs éditeurs de texte pour iPad, met à jour le support du trackpad et de la souris, mais pas seulement.

Ulysses est un éditeur de texte primé pour les écrivains, avec des normes extrêmement élevées dans la conception et le confort d’utilisation, et couvrant tous les aspects du processus d’écriture. Son interface sobre et moderne vous permet de vous concentrer sur votre travail sans compromettre la fonctionnalité.

L’éditeur propose différentes options de traitement de texte. Tous les textes sont enregistrés dans la bibliothèque Ulysses, où ils sont facilement traçables et, grâce à l’intégration d’iCloud, immédiatement accessibles à tout moment sur tous les appareils connectés. La fonction d’exportation large et flexible en quelques clics (ou touches) transforme les œuvres produites au format texte en de magnifiques documents PDF, articles de blog et ebooks.

La version 19 ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que le support du trackpad et de la souris :

Vous pouvez désormais utiliser des souris et des trackpads sur iPad (vous avez besoin d’iPadOS 13.4).

Nous acceptons désormais les dossiers externes via l’application Fichiers (nécessite iOS / iPadOS 13.4).

Vous pouvez désormais désigner des feuilles comme “ressources” pour qu’elles soient exclues des exportations et des statistiques.

Vous pouvez désormais ajouter des mots-clés aux fichiers Markdown.

Nous avons ajouté de nouveaux critères de filtrage, par exemple “avec objectif”, “avec note” ou “est une feuille de ressources”.

Vous pouvez désormais exporter et importer vos sauvegardes.

L’aperçu WordPress utilise désormais le thème Twenty Twenty.

L’aperçu Ghost utilise aussi le thème le plus récent.

Nous avons ajouté la police SF Mono à la liste des politiques de l’éditeur.

Les performances du téléchargement lors de la synchronisation initiale avec Dropbox ont été améliorées.

Ulysses est disponible gratuitement sur l’App Store, mais il existe un abonnement pour utiliser toutes les fonctions (4,99 € par mois ou 39,99 € par an).