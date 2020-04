Avec l’arrivée de l’iPhone SE, une limite “jusque-là inconnue” a été découverte chez les clients qui ont passé leurs premières commandes. Le Haptic Touch ne fonctionne pas avec les notifications. Cependant, il existe une solution alternative.

Comme vous le savez, le nouvel iPhone SE, tout comme l’iPhone XR et toute la gamme iPhone 11, prend en charge le Haptic Touch pour remplacer 3D Touch. Cela signifie que la technologie 3D Touch a officiellement disparu de toute la gamme iPhone.

Le Haptic Touch est très similaire à 3D Touch et offre la plupart de ses fonctionnalités. Mais ce n’est pas un système matériel sensible à la pression. Il ne vous permet donc pas d’effectuer certaines opérations telles que les gestes Peek et Pop qui étaient possibles avec 3D Touch.

Sur le SE 2020, cependant, le Haptic Touch ne fonctionne pas sur les notifications depuis l’écran verrouillé ou dans le Centre de notifications. En appuyant longuement, en effet, les options avancées qui vous permettent d’interagir avec le contenu de la notification ne s’affichent pas.

Plusieurs utilisateurs se plaignent de cette limitation qui prive en fait l’iPhone SE de l’une des fonctions les plus utiles de Haptic Touch. Le système fonctionne pour les icônes Peek and Pop et sur les icônes de l’écran principal, mais pas pour les notifications. En pratique, ce nouvel iPhone est le premier dans lequel certaines fonctionnalités du Haptic Touch ne sont pas totalement intégrées au système d’exploitation.

Avec les appareils compatibles Haptic Touch tels que l’iPhone 11 et 11 Pro, un appui long sur une notification dans le Centre de notifications ou sur l’écran verrouillé affiche des options interactives basées sur l’application qui a envoyé la notification. Une notification d’un mail, par exemple, vous permet d’archiver le message ou de répondre à l’expéditeur à l’aide de Haptic Touch. Sur l’iPhone SE, tout cela ne fonctionne pas.

Est-ce un bug ? Apparemment non. TechCrunch a confirmé que le Haptic Touch sur l’iPhone SE fonctionne comme prévu par Apple et le support officiel a également confirmé cette thèse.

La seule solution alternative est de faire défiler vers la gauche sur une notification et de toucher l’option “Afficher” pour afficher les options souhaitées.