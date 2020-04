Comme nous l’avons déjà signalé, certains composants de l’iPhone SE 2020 et de l’iPhone 8 sont parfaitement interchangeables. Un aspect déjà prévisible lors de la présentation de ce nouveau né d’Apple, compte tenu des similitudes avec l’iPhone 8 d’un point de vue esthétique.

Après les tests d’un YouTuber chinois, c’est maintenant au tour des experts d’iFixit de lister tous les composants du nouveau SE commun à l’iPhone 8 et inversement. En bref, tous ces composants peuvent être installés sur les deux appareils avec une compatibilité totale.

Parmi les composants les plus importants, nous trouvons les caméras, le tiroir pour la carte SIM, le Taptic Engine et l’écran (y compris le microphone et le capteur de proximité). Tous ces composants peuvent être remplacés par ceux de l’iPhone 8 sans aucun problème. Évidemment, le remplacement de l’écran entraîne la perte de la fonctionnalité True Tone. Quant au bouton d’accueil, on trouve toujours la pierre d’achoppement liée au Touch ID et à ses exigences de sécurité. Malgré la même taille, il n’est pas possible de remplacer la batterie, tout cela en raison d’un connecteur différent avec des contacts supplémentaires non disponibles sur la carte mère de l’iPhone 8.

iFixit se dit évidemment satisfait de cette compatibilité entre les composants qui représente un pas en avant pour réduire encore le gaspillage de pièces détachées pour smartphones et protéger l’environnement.