Serez-vous capable de rétablir l’ordre dans une ville meurtrie par le crime ? Rebel Cops est le nouveau titre sur l’App Store qui vous mettra dans la peau d’un ex-policier aux méthodes peu orthodoxes.

Viktor Zuev, un patron du crime sadique nouveau sur la scène, a rapidement pris la ville de Ripton à la gorge. Les dirigeants communautaires et même la police locale se sont rendus à sa volonté. Maître de l’intimidation et du chantage, Zuev a saisi toutes les principales activités commerciales de la ville, qu’il contrôle désormais comme son fief privé. Une poignée d’anciens policiers, cependant, décident de se rebeller contre ce royaume du crime, prenant parti pour la loi dans un défi contre le grand patron du monde souterrain.

Les rebelles vous plongeront dans des fusillades électrisantes, mais la furtivité sera également une clé de lecture importante pour terminer votre tâche sans quitter vos plumes. Le titre vous mettra face à différentes situations où vous devrez prendre des décisions rapidement pour sauver votre réputation et votre mission. Rebel Cops propose des opérations tactiques au tour par tour où même une seule erreur peut entraîner la mort d’un policier.

Rebel Cops est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch et est compatible avec iOS 13 ou version ultérieure. Le coût du titre est de 7,99 euros, un prix un peu élevé mais certainement à la hauteur de la réalisation du titre. Pourrez-vous terminer votre mission et rétablir l’ordre dans la ville de Ripton ?

Rebel Cops – 7,99 euros