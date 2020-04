Apple a étendu la couverture de l’AppleCare+ de l’iPad Pro (139 €) au nouveau Magic Keyboard et à l’Apple Pencil.

Le Magic Keyboard est le clavier trackpad d’Apple pour les modèles iPad Pro 2018 et 2020. Les prix sont de 339 € pour la variante 11 pouces et 399 € pour la version 12,9 pouces. C’est un coût important, pour un produit qui peut vraiment changer votre façon de travailler avec l’iPad Pro.

Apple a également décidé d’inclure cet accessoire dans la garantie supplémentaire AppleCare+ pour iPad Pro :

« L’AppleCare+ est un produit d’assurance offrant jusqu’à deux ans d’assistance technique assurée par nos expertes et experts et une garantie matérielle pour l’iPad, l’Apple Pencil et le clavier pour iPad Apple couvrant jusqu’à deux incidents relevant de dégâts accidentels, chacun d’eux étant soumis à des frais supplémentaires de 49 € pour l’iPad et de 29 € pour l’Apple Pencil ou le clavier pour iPad Apple. La garantie s’applique à compter de la date d’achat de l’AppleCare+. »

En activant AppleCare + sur iPad Pro, si vous endommagez votre Magic Kayboard, vous pouvez le faire remplacer au prix de 29 €.

Le problème est que vous devez ajouter AppleCare+ à votre iPad Pro dans les 60 jours suivant l’achat. Si ce n’est pas un problème pour ceux qui ont acheté un iPad Pro 2020, il faut garder à l’esprit que le Magic Keyboard est aussi compatible avec l’iPad Pro 2018. En pratique, si vous avez un iPad Pro 2018 et que vous n’avez pas déjà un AppleCare+, vous ne pourrez pas ajoutez l’extension de garantie et vous ne pouvez donc en aucun cas couvrir le Magic Keyboard.

Pour résumer :

L’AppleCare+ pour iPad Pro protège l’iPad Pro, le Smart Keyboard, le Magic Keyboard et l’Apple Pencil

La couverture doit être ajoutée dans les 60 jours suivant la date d’achat de l’iPad Pro

AppleCare+ pour iPad Pro coûte 139 €

Le coût de la réparation des dommages accidentels sur iPad Pro est de 49 €

Le coût de la réparation des dommages accidentels sur Smart Keyboard, Magic Keyboard et Apple Pencil est de 29 €

› Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.