Nous avons récemment reçu l’Active Rugged Case, une coque en cuir dédiée aux AirPods Pro conçue par Nomad. Si vous ne connaissez pas encore cet accessoiriste, sachez que ses produits sont d’excellente qualité.

Nomad propose également des coques pour iPhone et Apple Watch en cuir. Pour être plus précis, la marque se spécialise dans la conception d’accessoires en cuir. Retrouvez l’ensemble de ses produits sur sa boutique officielle.

Aujourd’hui, nous vous présentons l’Active Rugged Case. Comme toujours, le travail du cuir est au rendez-vous, avec même une finition en microfibre à l’intérieur. La coque épouse parfaitement le boîtier des AirPods Pro, il n’y a aucun jeu. La coque est composée de deux parties en plastique revêtues de cuir. Nomad précise d’ailleurs que la société se fournit auprès de « la célèbre Horween Leather Co. de Chicago, l’une des plus anciennes tanneries d’Amérique. »

Sur la face avant, l’Active Rugged Case embarque un petit tube de lumière optique subtil qui permet de voir l’indicateur de charge du boîtier des AirPods Pro.

L’étui se veut robuste et parfait pour contrer les chutes et les rayures. Le boîtier de vos AirPods Pro sera clairement à l’abri, et ce, sans altérer leur design à la fois élégant et compact.

Sachez également que la coque est parfaitement compatible avec la recharge sans fil. Bien sûr, Nomad a aussi pensé à faire une petite découpe en dessous pour ceux qui utilisent la recharge filaire.

Au dos, le bouton d’appairage reste accessible grâce à une finition plus souple. Vous n’aurez donc aucun mal à jumeler vos AirPods Pro avec d’autres appareils. Pas besoin de sortir le boîtier de la coque.

Et si vous avez peur d’abîmer la coque, sachez que vous pouvez ajouter une petite dragonne sur le côté (non fournie).



L’Active Rugged Case est disponible en deux couleurs : noir et marron. Mais il semblerait que la version noire ait été victime de son succès. Nomad affiche actuellement une rupture de stock. Possible qu’un réassort soit prévu très prochainement. Nous vous invitons à guetter de temps en temps la boutique, si c’est la couleur noire que vous préférez. Vous pouvez également renseigner votre email pour être averti de sa disponibilité.

Au niveau du prix, Nomad reste raisonnable, les deux modèles sont proposés à 34,95 $.