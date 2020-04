À ce jour, plusieurs nouvelles banques prennent en charge Apple Pay en Allemagne pour une couverture totale de plus de 30 millions de clients.

Comme indiqué par Focus, la plate-forme de paiement numérique d’Apple est désormais disponible pour les clients de Volksbank et Raiffeisenbank. L’Association fédérale de Volksbank et Raiffeisenbank est un consortium de plus d’un millier de sociétés de crédit indépendantes et le plus grand groupe bancaire allemand.

Pay a été ajouté pour tous les clients du groupe bancaire, mais n’est actuellement disponible que pour les cartes de crédit. Le support des cartes de débit est attendu dans les prochains mois.

La liste complète des établissements bancaires pris en charge en Allemagne comprend actuellement :

Allianz

American Express

Augsburger Aktienbank

boon.

bunq

comdirect

Commerzbank AG

Consors Bank

Consors Finanz

Crosscard

Curve

Deutsche Bank

Deutsche Kreditbank AG (Visa credit cards, Lufthansa Miles & More Credit Card)

fidor BANK

Fleetmoney

Hanseatic Bank

HypoVereinsbank / UniCredit Bank AG

iCard

ING

Klarna

Monese

N26

Netbank

Norisbank

o2 Banking

Openbank

Revolut

Sparkasse

Ticket Restaurant Edenred

TransferWise

Viabuy

VIMpay

Les utilisateurs intéressés qui vivent en Allemagne peuvent activer leurs cartes de crédit depuis l’application Wallet.