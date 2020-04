Fraggle Rock, l’émission d’animation historique de la société Jim Henson, arrive sur le service Apple TV+ avec une nouvelle série.

Fraggle Rock: Rock On, pour le moment non encore officiellement disponible dans notre pays, revient dans une série de mini épisodes faisant revivre les personnages de la série originale dont Gobo, Red, Boober, Mokey, Wembley et Uncle Traveling Matt. Les nouvelles histoires de Fraggle viseront à montrer comment, grâce à l’amitié, nous pouvons tous nous sentir plus proches et plus connectés. Tout cela est évidemment une référence claire aux moments difficiles vécus durant cette période.

Le premier épisode est disponible sur Apple TV+. La sortie des épisodes suivants se fera sur une base hebdomadaire, chaque mardi. À noter que ce show a été entièrement tourné à l’aide de l’iPhone 11 de l’équipe de production.