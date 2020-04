Apple a rouvert son Apple Store en dehors de la Chine suite à la pandémie du coronavirus. Le magasin de Séoul en Corée du Sud a été choisi pour ce nouveau départ et nous offre quelques détails sur la façon dont Apple gérera la sécurité des employés et des clients après la réouverture.

Les clients sont priés de rester à une distance de sécurité les uns des autres. Les employés autorisent un nombre limité de personnes à entrer dans le magasin. Et uniquement après avoir mesuré leur température corporelle. Ceux qui ont une température supérieure à la normale sont invités à rentrer chez eux et à contacter leur médecin. Et il en va de même pour ceux qui toussent ou ont de petits problèmes respiratoires.

Il est probable qu’Apple suivra également ces normes lors de la réouverture d’autres Apple Store dans le monde. Possible que cela aura lieu en France après le 11 mai, date de sotie du confinement annoncée par le gouvernement de Macron.