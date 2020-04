La nouvelle série thrillers “Defending Jacob” s’offre un premier aperçu, avant de débarquer sur le service Apple TV+.

“Defending Jacob” est basé sur le roman homonyme écrit par William Landay. La série mettra en vedette Chris Evans (“Captain America”, “Avengers”), Michelle Dockery (“Downton Abbey”), Jaeden Martell (“Knives Out” et “It CapitoloTwo”), JK Simmons (“Oz” et “Counterpart” “) Et Cherry Jones (“Signes”).

Les événements se déroulent dans une petite ville secouée par un “crime choquant” et sur une famille en particulier, obligeant un procureur adjoint à choisir entre son serment de soutien à la justice et son amour inconditionnel pour son fils.

En prévision de ses débuts, Apple a publié une vidéo à travers laquelle nous pouvons jeter un premier regard sur la série, qui sera lancée sur Apple TV+ le 24 avril.