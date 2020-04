Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro est disponible depuis peu sur l’Apple Store en ligne, mais les premières commandes commencent déjà à arriver. L’un des chanceux a d’ailleurs partagé quelques vidéos de prise en main.

Le YouTubeur MrExitStrategy a publié plusieurs vidéos à ce sujet montrant le nouveau clavier d’Apple. La première donne un aperçu rapide du produit dans son ensemble, tandis que la seconde montre le système de charnière du boîtier. Celle-ci offre une conception en porte-à-faux “flottante” pour des ajustements en douceur de l’angle de vision jusqu’à 130 degrés.

Dans une autre vidéo, nous pouvons jeter un œil au panneau des préférences du clavier dans l’application Réglages. On peut y régler la luminosité du rétroéclairage du clavier manuellement ou automatiquement ajustée en fonction des conditions d’éclairage ambiant.

La dernière vidéo offre une comparaison plus détaillée du nouveau clavier avec le clavier Smart Folio classique. Elle illustre certains des nouveaux gestes du trackpad dans iPadOS 13.4. Le trackpad utilise un clic mécanique au lieu d’un retour tactile. De plus, le design en porte-à-faux de l’étui est très stable. Il est possible de l’utiliser sans problème même avec l’Apple Pencil positionné en haut de l’iPad.

Que pensez-vous de ce nouveau Magic Keyboard d’Apple ? Le commanderez-vous pour votre iPad Pro ?