Le projet “AirPower” ne semble pas définitivement enterré. Apple a probablement réussi à résoudre les problèmes techniques qui ont conduit à l’annulation de la première version. Selon de nouvelles sources, l’AirPower pourrait même être lancé en deux variantes différentes.

De nouvelles rumeurs à propos de cet accessoire viennent de Jon Prosser, un leaker fiable dans le monde Apple et fondateur bien connu de la chaîne Front Page Tech. Le YouTuber a révélé l’existence d’un accessoire de recharge portant le nom de code “C68”. Il s’accompagne aussi de cet autre code d’identification “C26”. Selon toute probabilité, ces deux codes pourraient faire référence à deux AirPower de tailles différentes. Évidemment, les détails ne sont pas encore bien connus. Mais il est probable que l’entreprise ait opté pour une variante capable de recharger seulement deux produits. Ainsi, les clients auraient le choix entre deux modèles et avec un coût plus accessible.

Ce produit a également été mentionné à plusieurs reprises par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Apple semble avoir enfin réussi à résoudre les problèmes liés à la surchauffe des bobines de charge. Il n’est donc pas exclu que l’AirPower soit officiellement lancé dans le courant de l’année.