Parmi les autres révélations de Jon Prosser, il serait question du lancement prochain d’un iPhone SE Plus. Ce modèle pourrait être doté d’un écran LCD de 5,5 pouces, à l’instar de l’iPhone 8 Plus en son temps.

Comme l’iPhone SE 2020 de 4,7″ est désormais officiel, il en effet possible qu’Apple ait pensé à un version “Plus”. On imagine également que ce modèle soit équipé d’un double appareil photo au dos. Si les détails sont encore minces, il n’est pas farfelu de penser qu’un iPhone SE Plus soit proche d’un lancement pour satisfaire les clients qui préfèrent les écrans plus grands.

Soulignons au passage que le code d’iOS 14 a mis en lumière des traces de cet appareil en mars dernier. Tout porte donc à croire que cet iPhone soit bien dans les cartons. Le retard de lancement pourrait être attribué à la pandémie du Covid-19 qui a provoqué des difficultés de production en Chine. C’est peut-être pour cette raison qu’Apple n’en a pas encore parlé.

En l’état, il est encore trop tôt pour être affirmatif. Mais Jon Prosser est très bien informé sur les plans d’Apple. De plus, les traces de cet iPhone dans le code d’iOS 14 ne sont probablement pas là pour rien.