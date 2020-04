Une nouvelle version des AirPods serait prête pour la présentation officielle qui, selon les propos du leaker Jon Prosser, aura lieu en mai. Ce dernier parle également d’un nouveau MacBook Pro.

Prosser dit que ces AirPods auraient dû être dévoilés lors de l’événement de mars qui n’a plus eu lieu à cause de la pandémie du COVID-19. Les difficultés liées à l’épidémie en Chine ont également retardé la production des écouteurs, donc le lancement a été reporté au mois de mai.

Apple annoncera ces nouveaux AirPods par le biais d’un communiqué de presse, comme avec l’iPad Pro, l’iPhone SE et d’autres produits récemment lancées. Prosser n’a pas publié plus de détails sur les nouveaux écouteurs, mais il est probable qu’il soit question des AirPods Pro Lite. Il s’agirait d’une version économique sans chargement sans fil et sans annulation active du bruit.

En outre, Apple pourrait aussi lancer en mai une mise à jour matérielle du MacBook Pro. Là encore les détails manquent. Toutefois, sachant que Prosser est à l’origine de nombreuses fuites qui se sont révélées vraies, on peut s’attendre à ces nouveaux produits dans les prochaines semaines. Pour rappel, il a anticipé la date de lancement du nouvel iPhone SE et d’autres détails sur les tablettes et les smartphones de l’entreprise.