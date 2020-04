Étant donné la situation actuelle qui nous oblige tous à rester à la maison, le logiciel qui permet la communication virtuelle, en particulier les appels de groupe, a connu une forte augmentation des utilisations. WhatsApp ne veut pas être laissé pour compte et il y aura bientôt des nouvelles pour les appels de groupe.

Actuellement, l’application n’autorise que quatre participants par appel, audio et vidéo. Mais WABetaInfo rapporte que la dernière version bêta de l’application, indique que WhatsApp est sur le point de modifier cette limitation. Cette nouveauté sera active dans les prochaines semaines. En revanche, il n’est pas dit quelle sera la nouvelle limite de participants.

De plus, il y aura également des nouveautés dans l’interface utilisateur d’appel, qui montreront plus clairement le fait que les appels effectués sur la plateforme sont cryptés de bout en bout. Toutes ces nouveautés sont déjà actives dans les dernières versions bêta pour iOS et Android. Cela signifie que la version finale devrait sortir très bientôt.