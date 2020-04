Le coup d’envoi des précommandes de l’iPhone SE 2020 est maintenant donnée. Apple vient de rouvrir sa boutique en ligne.

On en va pas vous refaire la liste des principales caractéristiques, vous les connaissez déjà. Si ce n’est pas le cas, retrouvez tous nos articles sur le sujet à cette adresse.

Une chose importante est tout de même à souligner. C’est l’iPhone le moins cher que vous trouverez chez Apple. Pour autant, la puce A13 Bionic est bel et bien présente. Il s’agit du même processeur déjà installé dans les iPhone 11 et 11 Pro. Clairement, les performances devraient être au rendez-vous. Et pour 489 €, bien que la somme soit élevée, cela fait de l’iPhone SE 2020 un appareil très abordable avec suffisamment de performances pour faire tourner toutes les applications, même les plus gourmandes.

Le prix commence donc à 489 € pour le stockage de 64 Go. Apple le propose également en 128 et 256 Go, mais il vous faudra rajouter entre 50 et 170 euros de plus. Il est disponible en rouge (RED), noir et blanc.

› Passez à la précommande sur l’Apple Store en ligne