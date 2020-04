Comme à chaque lancement de nouveaux produits, l’Apple Store en ligne a fermé ses portes. Cette fois, cela concerne l’iPhone SE 2020 qui sera disponible en précommande dès 14h.

Dans moins de deux heures, il sera donc possible de précommander ce nouvel iPhone SE. Apple annonce une livraison à compter du 24 avril.

L’iPhone SE 2020 est un modèle ressemblant à l’iPhone 8, en dehors du fait que le logo Apple est maintenant situé en plein milieu à l’arrière. Pour le reste, sa puissance est assurée par la puce A13 Bionic, celle présente dans l’iPhone 11/Pro. Il a droit à 3 Go de RAM, d’un écran de 4,7″, de Touch ID, d’un capteur de 12 MP stabilisé au dos, de la 4G et du Wi-Fi 6, et de la charge sans-fil et charge rapide. En revanche, il n’y pas de 3D Touch, remplacé par Haptic Touch, ni de Face ID.

Le prix de départ est de 489 € pour le stockage de 64 Go, ce qui en fait le moins cher des iPhone.