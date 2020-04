Le PDG d’Apple, Tim Cook, a tenu une réunion virtuelle avec des dirigeants et des employés pour discuter de l’impact du COVID-19 et des plans de l’entreprise pour un retour à la normale.

La pandémie du coronavirus a frappé l’ensemble du personnel d’Apple en mars, lorsque la société a fermé tous les magasins et la plupart des bureaux à travers le monde, lançant un système de travail intelligent.

Lors de la réunion qui a eu lieu hier, Tim Cook a qualifié la pandémie de “moment incertain et stressant”. D’ajouter qu’il espère qu’Apple en sortira encore plus forte. L’entreprise s’est retrouvée dans cette pandémie avec une situation financière solide et pour cela, a déclaré le PDG, elle continuera d’investir dans la recherche et le développement, ainsi que dans la création de nouveaux produits. Tim Cook a cité les lancements récents de MacBook Air, iPad Pro et iPhone SE comme exemples du fait qu’Apple ne s’est pas arrêtée même dans une période aussi complexe.

« Si nous restons concentrés sur ce que nous faisons de mieux, si nous continuons à investir, si nous gérons l’entreprise avec sagesse et prenons des décisions en collaboration, si nous prenons soin de nos équipes, si nos équipes prennent soin de leur travail, je ne vois aucune raison ne pas être optimiste. »

Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple, a évoqué les plans futurs d’Apple, en particulier dans le secteur de la santé, déclarant que l’intérêt de l’entreprise ne se limite pas au poignet.

Deirdre O’Brien, directeur des ressources humaines et de la vente au détail d’Apple, a déclaré que la société modifiait sa politique de gestion des vacances pour le reste de l’année. Il a également ajouté qu’il y aurait de la flexibilité pour que les employés qui se trouvent dans des situations particulières et uniques retournent au travail.

Eddy Cue s’est également tourné vers les employés, se concentrant sur la décision de reporter les paiements avec l’Apple Card pour mars et avril. Federighi a plutôt expliqué en détail le nouveau partenariat entre Apple et Google pour le suivi des contacts.

Peu de temps après, Cook a fourni des exemples de la capacité de l’entreprise à se rétablir pendant les crises : en 1998, lorsqu’elle a rejoint Apple pour la première fois, l’entreprise a évité une quasi-faillite avec le lancement du premier iMac. Immédiatement après la Grande Récession de 2010, Apple a réagi en lançant le premier iPad.

Cook a déclaré qu’Apple a été affectée par le COVID-19, mais a ajouté que nous devons maintenant nous concentrer sur la gestion à long terme de l’entreprise. Il a noté que le plan de l’entreprise est de mettre fin à la pandémie du COVID-19 de la même manière que les récupérations effectuées en 1998 et 2008.

Interrogé sur les suppressions d’emplois, Cook a réaffirmé la solide situation financière de l’entreprise et a déclaré qu’Apple continue de payer les employés de ses boutiques actuellement fermées. Les vendeurs suivraient un programme de formation en ligne et de réunion virtuelle avant la réouverture des magasins.

Quant au moment où les employés d’Apple pourraient retourner au travail, Cook a déclaré qu’il n’avait pas de réponse définitive, mais a ajouté que lorsque les bureaux et les magasins rouvriront, des mesures de réduction telles que l’espacement social et les contrôles de la température corporelle seront probablement prises. Tester la positivité du coronavirus est une possibilité, mais Cook a ajouté qu’il n’y a actuellement aucun plan pour cela.

Cook a également expliqué certains des efforts d’Apple pour aider à lutter contre le COVID-19, y compris les contributions monétaires et la création de masques pour les patients et les professionnels de la santé. Cook a déclaré qu’Apple avait fait don de plus de 30 millions de masques et expédié environ 2 millions de protections faciales.