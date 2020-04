Apple TV+ vous invite aujourd’hui à la découverte des maisons les plus extraordinaires du monde dans la nouvelle série “Home”.

Dans “Home – Maisons d’avant-garde”, nous découvrirons les idées et les histoires révolutionnaires derrière les maisons les plus ingénieuses du monde. Dans cette docuserie, nous rencontrerons des visionnaires qui ont défié les concepts conventionnels de « maison » et redéfini leur mode de vie.

La docuserie est divisée en neuf épisodes mettant en vedette plusieurs foyers à travers le monde, dont la Suède, Bali, Chicago, Hong Kong, Maine, l’Inde, Malibu, Austin et le Mexique. Chaque épisode dure environ 30 minutes.

Le premier épisode de la série, “Suède”, présente la maison d’un homme qui a construit une serre qui intègre la maison familiale en bois. D’autres épisodes nous feront découvrir une maison entièrement en bambou, une maison sur le thème “science-fiction”, une maison faite avec des matériaux artisanaux et bien plus encore.

Les neuf épisodes sont déjà disponibles sur Apple TV+.