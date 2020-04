Après plusieurs mois de tests, Apple a lancé la version finale du lecteur Web d’Apple Music. Cela signifie que tous les abonnés au service peuvent écouter des listes de lecture et du contenu directement depuis le navigateur sur n’importe quel appareil.

Le lecteur Web Apple Music a fait ses débuts en version bêta en septembre, offrant la possibilité d’écouter des listes de lecture, des chansons individuelles, des collections, des albums, des radios et tout autre contenu de service à partir de n’importe quel navigateur. Depuis quelques heures, Apple a supprimé le libellé “beta” sur music.apple.com, lançant officiellement le lecteur web pour tous les utilisateurs.

Apple Music sur le Web présente une expérience similaire à celle de l’application Musique sur Mac, avec les onglets Pour vous, Découvrir et Radio disposés dans une barre latérale interactive. Une option pour ouvrir l’application Musique apparaît sous forme de lien en bas de la colonne.

Les utilisateurs qui visitent le site pour la première fois ont la possibilité de s’inscrire à l’offre d’essai gratuite d’Apple Music, étant donné que ce processus est géré uniquement via l’application Musique ou à partir d’iTunes.

Les abonnés déjà actifs peuvent se connecter en utilisant leur identifiant Apple. Une fois connecté, les utilisateurs peuvent lire des chansons complètes et les ajouter à leur bibliothèque Apple Music. Les listes de lecture et les collections sont également accessibles via l’interface Web, ainsi que les chansons, albums et artistes ajoutés à la bibliothèque sur une autre plateforme.

Le lecteur de musique affiche une interface utilisateur identique à celle de l’application Musique sur Mac, avec des commandes de lecture, une barre de défilement avec des couvertures d’album et un curseur pour le volume. Lors de la lecture d’une piste, les utilisateurs peuvent l’ajouter à leur bibliothèque, utiliser Play Next ou Play Later et toutes les autres options telles que “j’aime” ou “je n’aime pas”.