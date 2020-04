Si vous n’aimez pas toutes les playlists de Spotify Premium, sachez que vous pouvez désormais masquer les musiques que vous n’aimez pas.

À partir d’aujourd’hui, la société offre aux utilisateurs Premium plus de contrôle sur les listes de lecture. Les abonnés sur iOS et Android peuvent désormais masquer les pistes dans les playlists. Cela signifie que s’il y a une chanson que nous n’aimons pas, nous pouvons déjà planifier de la passer pendant la lecture de la playlist. Pour masquer une chanson, allez simplement dans le menu contextuel de la chanson et sélectionnez “masquer la chanson”. Évidemment, une fois cachée, la chanson peut être réactivée si vous changez d’avis.

Il s’agit d’une nouvelle petite fonctionnalité, mais qui démontre que Spotify se concentre sur son service Premium. C’est actuellement la principale source de revenus de l’entreprise, en plus des annonceurs. Cela signifie que même de petites mises à jour peuvent être importantes pour pousser les gens à s’abonner au service. De plus, la société essaie d’attirer les gens à passer au service Premium en proposant des podcasts exclusifs ainsi que du contenu vidéo pour accompagner les sorties d’album.