Bloomberg confirme certaines rumeurs passées et dit qu’Apple lancera un nouveau casque supra-auriculaire plus tard cette année. Ce serait le premier casque de la marque Apple et non Beats.

Avec la marque Beats, Apple vend déjà des casques supra-auriculaires comme le Beats Studio 3 et le récent Beats Solo Pro. Mais aucun modèle avec le logo Apple imprimée sur les écouteurs.

Selon Bloomberg, le nouveau casque supra-auriculaire d’Apple aura un design complètement différent des versions Beats. Il se positionnera sur une cible premium. Parmi les nouveautés, il peut y avoir la possibilité de remplacer magnétiquement certains composants, permettant à l’utilisateur de personnaliser le casque en fonction de son style et de son ergonomie.

Il existe deux variantes : l’une avec des tissus en cuir et l’autre avec des matériaux plus légers, également adaptés aux activités de fitness de longue durée. Voici la description en détail:

« Les coussinets d’oreille et le rembourrage du bandeau sont attachés magnétiquement au cadre du casque afin qu’ils puissent être remplacés par l’utilisateur. Cette approche est similaire à certains écouteurs de Master & Dynamic et Bowers & Wilkins, bien que ces modèles ne disposent que de coussinets magnétiques. La conception plus modulaire d’Apple permettra aux utilisateurs de personnaliser leurs écouteurs comme c’est déjà le cas avec l’Apple Watch. Le même ensemble d’écouteurs serait convertible, passant d’un style élégant et confortable à celui utilisé lors d’activités sportives, et vice versa. »

Le nouveau casque devrait être disponible plus tard cette année et disposera d’autres fonctionnalités similaires aux AirPods, telles que la puce H1 et la gestion des commandes vocales “Dis Siri”. Le prix devrait se situer entre 350 et 400 dollars.