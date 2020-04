Le nouvel iPhone SE peut essentiellement être considéré comme un “iPhone 8” avec un matériel mis à jour qui ne se limite pas uniquement au processeur. Il y a aussi d’autres innovations telles que le Wi-Fi 6. Cependant, la puce U1 est manquante.

Comme ‌les iPhone 11‌ et 11 Pro, ‌l’iPhone‌ SE prend en charge le Wi-Fi 6 802.11ax, comme confirmé par Apple. L’appareil a donc les mêmes spécifications LTE, Bluetooth et WiFi que l’iPhone 11 :

Gigabit classe LTE avec MIMO 2×2 et technologie LAA

Wi-Fi 6 (802.11ax) avec la technologie 2×2 MIMO

Technologie sans fil Bluetooth 5.0

NFC avec mode lecteur

Express Card utilisables en mode “Basse consommation”

Le Wi-Fi 6 est le dernier protocole Wi-Fi qui permet d’atteindre des vitesses de téléchargement jusqu’à 38% supérieures au Wi-Fi 5 (802.11ac). Le Wi-Fi 6 n’est pas encore répandu, mais ce protocole deviendra de plus en plus important dans les années à venir à mesure que les routeurs et les modems commenceront à implémenter le support.

L’iPhone‌ SE prend également en charge le NFC avec le mode lecteur, ainsi que l’Express Card avec le mode “Basse consommation”. Cette fonction, également incluse sur les iPhone 11‌ et 11 Pro, permet l’authentification des cartes Express Transit même si la batterie de l’iPhone est déchargée. Ce sera également une fonctionnalité utile pour “CarKey” qu’Apple prépare. Grâce à cette fonction, un iPhone pourra être utilisé comme clé numérique pour déverrouiller une voiture. Au passage, précisons que l’appareil est doté de 3 Go de RAM, contre 2 Go sur l’iPhone 8.

Bien que ‌iPhone‌ SE partage de nombreuses fonctionnalités de connectivité avec les modèles de 2019, il n’inclut pas la puce U1 qui permet à la technologie Ultra Wideband d’offrir des fonctionnalités de localisation supplémentaires. La puce U1 permet à l’iPhone de localiser et de communiquer avec d’autres appareils équipés de cette puce plus précisément et plus rapidement. L’Ultra Wideband a été décrit par Apple comme une technologie capable de localiser un iPhone même dans les différents points d’un salon et pourrait être la base des AirTags, les appareils similaires aux Tiles qui permettront de retrouver des objets perdus.

Quant à la batterie, dans l’attente d’informations officielles, nous savons actuellement qu’elle devrait avoir une capacité de 1821 mAh et une autonomie annoncée de 13 heures d’utilisation.

Avez-vous l’intention d’acheter ce nouvel iPhone SE 2020 ? Si oui, pour quelles raisons ?