Aujourd’hui, Sosh lance une nouvelle offre mobile de 80 Go au prix 14,99 €/mois sans aucune limite de durée et sans engagement.

Le forfait est sans engagement et comprend les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que 80 Go d’Internet + 8 Go d’Internet mobile (Europe/Dom). En revanche, cette offre ne dispose pas des appels illimités vers les États-Unis et le Canada. De plus, les 8 Go de data ne concerne ni la Suisse, ni Andorre. Cela reste néanmoins une bonne offre.

Et bonne nouvelle pour les clients actuels du forfait à 14,99€/mois avec 50 Go, car ils vont bénéficier automatiquement des 80 Go. Sosh annonce qu’il y aura évidemment aucun surcoût.

Vous pouvez souscrire à cette offre jusqu’au 27 avril prochain.

› Accéder à l’offre