Le nouvel iPhone SE 2020, tout comme l’iPhone XR et toute la gamme iPhone 11, prend en charge le Haptic Touch pour remplacer 3D Touch. Cela signifie que la technologie 3D Touch a officiellement disparu de toute la gamme iPhone.

Le dernier “survivant” à utiliser encore 3D Touch était l’iPhone 8, un appareil qui a été supprimé hier de la gamme de smartphones Apple. Parmi les iPhone vendus par Apple, aucun n’intègre cette technologie, remplacée par le Haptic Touch.

Apple a supprimé pour la première fois “3D Touch” de l’iPhone XR en 2018, en le remplaçant par Haptic Touch. La fonctionnalité a donc été implémentée dans toute la gamme des iPhone 2019 et a maintenant été ajoutée sur l’‌iPhone‌ SE 2020.

Haptic Touch est très similaire au 3D Touch et offre une grande partie de ses fonctionnalités, mais ce n’est pas un système matériel sensible à la pression et ne vous permet donc pas d’effectuer certaines opérations telles que les gestes Peek et Pop qui étaient possibles avec 3D Touch. Plutôt que d’avoir un “pop” qui réagit à la forte pression du doigt sur l’écran, Haptic Touch est activé par un appui long le doigt sur l’écran. Le retour fourni par Haptic Touch est cependant assez satisfaisant sous les doigts car l’appareil simule une impulsion et ne reste pas complètement impassible, malgré le fait qu’il s’agit d’un système logiciel et non matériel.

Pour ceux qui achèteront un ‌iPhone‌ SE 2020 et proviennent d’un ancien iPhone avec ‌3D Touch‌, la transition vers Haptic Touch‌ ne semblera pas tout à fait familière au départ. En effet, il est plus lente dans les opérations‌, mais comme cela fonctionne finalement de la même manière, la plupart s’y habitueront rapidement.

La suppression de 3D Touch de toute la gamme iPhone permettra à Apple d’offrir une expérience utilisateur identique sur tous les appareils, y compris les iPad.