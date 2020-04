Il y a quelques minutes, Apple a bloqué définitivement les signatures d’iOS 13.4. Les utilisateurs ne peuvent plus restaurer et revenir à iOS 13.4.

Cette décision a des répercussions notamment sur le jailbreak, puisqu’un déblocage potentiel d’iOS 13.3.1 serait désormais inutile pour ceux qui ont déjà mis à jour vers iOS 13.4.

Rappelons qu’iOS 13.4.1 résout un problème sur les appareils qui ne pouvaient plus participer aux appels FaceTime avec les appareils sous iOS 9.3.6 et versions antérieures ou OS X El Capitan 10.11.6 et versions antérieures.

De plus, un problème avec l’application Réglages a été corrigé, empêchant le choix de Bluetooth dans le menu d’actions rapides de l’écran d’accueil.