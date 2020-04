Apple démontre une fois de plus sa volonté d’aider à lutter contre la pandémie mondiale du COVID-19 qui nous afflige ces derniers mois. Avec l’achat de tout produit de la gamme (PRODUCT) RED, y compris le nouvel iPhone SE 2020, vous contribuerez directement au fonds de secours pour lutter contrer le COVID-19.

Apple a mis à jour son site Web pour afficher cette nouvelle, avec l’initiative qui se poursuivra au moins jusqu’au 30 septembre.

100% des revenus de la vente de ces produits seront reversés au fonds COVID-19.

Il s’agit de la dernière initiative d’Apple dans la lutte contre le coronavirus. À ce jour, Apple a participé à de nombreuses campagnes de financement et a fait don de millions de dollars. Apple a fait don de plus de 20 millions de masques à des établissements de santé américains et au reste du monde et crée également des écrans faciaux pour les médecins et les infirmières.