Un site Web chinois affirme que l’iPhone 9 sera présenté aujourd’hui et sera expédié le 22 avril. Cette rumeur confirme les autres rumeurs apparues ces dernières semaines.

Plus précisément, une importante plateforme de commerce électronique chinoise (Suning.com) se préparerait à mettre en vitrine l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2). Le lancement serait prévu ce soir. le site aurait même déjà envoyé des SMS à des clients sélectionnés pour les informer de l’arrivée de ce nouvel iPhone.

Selon cette source, l’appareil s’appellera iPhone SE 2020 et aura le même design que l’iPhone 8. Mais il y aura des nouveautés coté matériel. Le nouvel iPhone devrait être disponible en blanc, noir et PRODUCT (RED). En termes de stockage, il serait proposé en 64 Go, 128 Go et 256 Go. Les prix débuteraient à 399 $.