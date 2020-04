Bien que l’infrastructure pour offrir des applications universelles en un seul achat ne soit disponible que depuis quelques semaines, plusieurs développeurs ont déjà créé des packages pour iPhone, iPad et Mac, dont GoodNotes.

GoodNotes est l’une des applications de notes les plus populaires pour iPad et est désormais également disponible en version Mac pour 8,99 €. Le package comprend les applications pour iPhone, iPad et macOS. Malheureusement, les développeurs disent qu’il n’y avait aucun moyen de combiner l’ancienne application macOS avec les homologues iOS et iPadOS. Donc, pour créer une application universelle, GoodNotes a dû lancer une nouvelle version pour macOS.

Cette limite ne concerne que les personnes qui ont acheté la version Mac, car celles qui ont déjà téléchargé l’application iOS/iPadOS n’auront droit qu’à une simple mise à jour. Les utilisateurs de macOS qui ont également acheté la version mobile n’auront qu’à supprimer l’ancienne application et télécharger la nouvelle version gratuitement. Ceux qui ont la version macOS, mais pas la version mobile, ne recevront aucune mise à jour.

GoodNotes propose un puissant système de gestion des notes et des documents numériques. Chaque contenu est indexé, car vous pouvez rechercher vos notes manuscrites, textes dactylographiés ou PDF, documents et titres de dossier dans toute la bibliothèque : trouvez facilement des documents ou des dossiers et ouvrez-les à partir des résultats de la recherche. La technologie OCR vous permet de transformer l’écriture manuscrite en texte dactylographié pour l’exportation vers d’autres applications ou de créer des zones de texte dans GoodNotes. Toutes les notes sont synchronisées sur iCloud.

GoodNotes propose une large collection de modèles avec des couvertures et du papier pour diverses occasions. Si vous souhaitez personnaliser votre contenu, vous pouvez importer des images ou des PDF dans une bibliothèque de modèles et les réutiliser à votre guise.

Toutes les notes et tous les documents peuvent être organisés en dossiers et sous-dossiers qui, entre autres, peuvent également être marqués. L’application fonctionne également avec Drag & Drop pour faire glisser des documents à enregistrer, des images à insérer dans des notes ou même pour exporter un document de GoodNotes vers une autre application. Vous pouvez également faire glisser des notes manuscrites dans l’éditeur de texte pour les convertir automatiquement en texte dactylographié.