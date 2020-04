Les juges du tribunal de district de Floride ont rejeté une action en justice qui accusait Apple de bloquer intentionnellement la fonctionnalité FaceTime sur l’iPhone 4 et l’iPhone 4S dans le seul but de pousser les utilisateurs à acheter un nouvel iPhone.

Dans sa décision de lundi, le juge Raag Singhal a déclaré que les plaignants avaient soulevé des arguments intéressants au sujet des pratiques trompeuses et déloyales en vertu de la loi de la Floride, ajoutant cependant qu’ils n’avaient pas respecté certaines exigences de temps. En particulier, les plaignants ont eu amplement le temps de déposer une plainte contre Apple, au lieu d’attendre jusqu’en août 2019 pour déposer une plainte.

De plus, lorsque FaceTime a fait ses débuts en 2010, il a connecté deux iPhone à l’aide d’une technologie backend spécifique. À l’époque, Apple intégrait deux méthodes de transfert de données audio et vidéo. La première consistait en une connexion directe peer-to-peer et la seconde une méthode de transfert basée sur des serveurs tiers. Étant donné que les appels FaceTime transférés étaient acheminés via des services tiers gérés par Akamai, ceux-ci étaient plus chers que leurs homologues peer-to-peer.

La solution initiale a parfaitement fonctionné pour Apple, jusqu’à ce que la technologie peer-to-peer de l’entreprise soit accusée d’avoir enfreint certains brevets détenus par VirnetX. Apple ayant dû cesser d’utiliser ses protocoles de connectivité directe, les connexions FaceTime ont été transférées vers des méthodes de transfert qui ont commencé à coûter des millions de dollars en serveurs.

En fin de compte, Apple a développé une nouvelle technologie peer-to-peer qui a été introduite avec iOS 7 en 2013. Cependant, de nombreux utilisateurs avec des téléphones plus anciens comme l’iPhone 4 et 4S n’étaient pas disposés à mettre à jour à partir d’iOS 6 en raison de certains prétendus problèmes et ralentissements que le nouveau système d’exploitation a causés sur ces modèles.

Selon les plaignants, Apple a proposé un plan pour forcer tous les utilisateurs à passer à iOS 7 afin d’économiser des millions de dollars sur les coûts du serveur Akamai. Un soi-disant “FaceTime Break” aurait été implémenté le 16 avril 2014, Apple accusant un bug de l’incompatibilité soudaine de FaceTime sur iOS 6.

La plainte indique que les propriétaires d’iPhone plus âgés se sont vu proposer trois options: rester sur iOS 6 sans accéder à FaceTime; passer à iOS 7 et remédier au ralentissement potentiel des performances; acheter un nouvel iPhone qui peut exécuter le nouveau système d’exploitation sans effets indésirables.

Cependant, comme indiqué dans la décision d’hier, les plaignants ont eu la possibilité de signaler la résiliation de FaceTime et d’engager une action en justice beaucoup plus tôt qu’en 2019, étant donné que la situation était connue de tous depuis des années.