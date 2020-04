L’équipe Facebook qui s’occupe des projets expérimentaux a lancé une nouvelle application pour Apple Watch appelée “Kit“. Celle-ci est conçue pour permettre aux utilisateurs de parler facilement à leurs proches. Bien que Facebook Messenger dispose déjà d’une application pour watchOS, l’objectif de Kit est de se concentrer sur des amis proches.

Kit, qui signifie “Keep in Touch”, est disponible à partir d’aujourd’hui sur certains App Store sélectionnés, mais pas encore en France. Pour commencer à utiliser l’application et la connecter à votre compte Facebook, vous devez scanner le code QR qui apparaît sur l’Apple Watch. Ensuite, sélectionnez le contact Messenger avec lequel vous souhaitez communiquer.

Tous les messages envoyés via des kits sont gérés via le service Messenger. Il existe plusieurs façons d’envoyer un message. Vous pouvez envoyer un enregistrement vocal ou utiliser la dictée pour transcrire la parole en texte. Vous pouvez également composer des messages à l’aide de la fonction d’écriture manuelle de l’Apple Watch, envoyer des emojis et partager votre position actuelle. Les messages reçus peuvent être consultés directement sur Apple Watch.

L’application Kit est complètement indépendante et ne fonctionne que sur Apple Watch. Il n’y a pas d’application iPhone. Avec ce projet, Facebook veut en effet expérimenter les fonctionnalités de communication de watchOS. Le kit peut être considéré comme une extension de l’expérience Messenger, conçu exclusivement pour Apple Watch.