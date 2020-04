Les expéditions d’iPhone vers la Chine en mars ont atteint environ 2,5 millions, une tendance à la hausse après l’un des pires mois du pays.

En raison de la pandémie du COVID-19, Apple a vendu moins de 500 000 iPhone en Chine en février. Cela représente près de 60% des ventes totales d’iPhone. Les choses ont changé en mars avec une forte augmentation des expéditions. Les fabricants de smartphones chinois espèrent voir une demande croissante dans les prochains mois. Et d’autant plus que le gouvernement a assoupli ses restrictions.

Pendant ce temps, de nombreux détaillants tiers en Chine ont offert des remises sur la gamme iPhone 11 dans le but d’augmenter la demande. En particulier à un moment où les consommateurs hésitent un peu à dépenser pour ce type de produits.

Une initiative similaire a été prise l’année dernière, pour tenter d’augmenter les ventes des iPhone XR et iPhone XS, qui avaient très mal démarré au début de 2019. Mais grâce à ces remises, ces derniers avaient connu une demande de plus en plus élevée.