L’Apple Watch Series 5 actuelle n’a pas introduit de nombreuses innovations, mais les choses devraient changer avec la prochaine Series 6. Elle pourrait embarquer des améliorations assez importantes.

Apple s’efforcerait de faire de l’application Santé une suite complète pour la santé physique et mentale. Après l’ECG de la Series 4, qui couvre le “côté physique”, un nouvel oxymètre de pouls peut arriver dans l’Apple Watch Series 6. Cette dernière pourrait alors recevoir diverses fonctions liées à la “santé mentale”, grâce à la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang. Apple devrait utiliser ces informations pour introduire la détection du stress et de l’anxiété.

L’une des implémentations les plus importantes envisagées serait la capacité de détecter automatiquement les crises de panique, en réussissant à apprendre au fil du temps quels symptômes se produisent avant et pendant la crise de panique chez l’utilisateur. L’objectif est de les détecter à l’avance, d’avertir l’utilisateur et de lui proposer une assistance, comme des exercices de respiration et des recommandations si, par exemple, vous conduisez.

En plus de cette fonction de surveillance de la santé, Apple introduira également des innovations matérielles, notamment des améliorations des capteurs, la prise en charge de la norme Wi-Fi 6 et l’introduction de la surveillance du sommeil. Cette dernière pourrait être exclusive au nouveau modèle car, selon les rapports, elle est basée sur certaines innovations liées à la batterie. D’autres nouveautés pourraient également arriver du côté de l’écran, comme la transition de l’OLED au mini-LED et l’utilisation possible de l’écran tactile même sous l’eau. En revanche, selon Bloomberg, cette dernière technologie ne serait pas encore complètement prête et ne pourrait arriver que sur l’Apple Watch Series 7.

Aucune actualité côté design, qui restera quasiment inchangée par rapport au modèle actuel, tandis que watchOS 7 pourrait introduire quelques nouveautés côté interface utilisateur.