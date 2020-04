Selon l’analyste Jefff Pu, Apple pourrait retarder le lancement de l’iPhone SE 2 et de l’un des quatre modèles d’iPhone 12 attendus à l’automne.

L’analyste estime que l’iPhone 12 de 6,7 pouces, le plus cher des quatre, sera lancé entre la mi et la fin octobre. Les autres modèles seront quant à eux disponibles fin septembre. La raison est toujours liée à la pandémie du coronavirus, qui oblige les ingénieurs d’Apple d’approuver à distance les prototypes finaux des nouveaux iPhone, via des visioconférences avec des collègues d’usines en Chine. Le modèle de 6,7 pouces serait le plus difficile à finaliser en raison de la taille de l’écran. Apple pourrait donc retarder son lancement tout en le présentant avec les autres iPhone 12.

iPhone 12 de 5,4 pouces :

Nom de code: D52G

Corps en aluminium

Encoche plus petite

Processeur A14

Modem 5G

Deux caméras

Écran OLED

iPhone 12 de 6,1 pouces :

Nom de code: D53G

Corps en aluminium

Encoche plus petite

Processeur A14

Modem 5G

Deux caméras

Écran OLED

iPhone 12 de 6,1 pouces :

Nom de code: D53P

Coque en acier inoxydable

Encoche plus petite

Processeur A14

Modem 5G

Triple caméra + LiDAR

Écran OLED

iPhone 12 de 6,7 pouces :

Nom de code: D54P

Coque en acier inoxydable

Encoche plus petite

Processeur A14

Modem 5G

Triple caméra + LiDAR

Écran OLED

Quant à l’iPhone SE 2 (ou iPhone 9), l’analyste estime qu’il sera lancé mi-avril, même si Apple avait prévu fin mars comme date de présentation. Ce nouveau modèle économique pourrait donc être présenté la semaine prochaine, comme l’ont confirmé d’autres rumeurs.

L’iPhone 9 devrait avoir le même design que l’iPhone 8 et les fonctionnalités suivantes :

Écran de 4,7 pouces

Puce A13 (identique à l’iPhone 11)

3 Go de RAM LPDDR4X

Coupes de mémoire avec des options de 64 Go et 128 Go

Bouton d’accueil avec Touch ID

Appareil photo de dernière génération

Pas de 3D Touch

Quant au prix, l’iPhone 9 pourrait coûter autant que l’iPhone SE sorti en 2016 : 399 $. Si cette nouvelle se confirmait, cela signifierait qu’il pourrait coûter 509 € en France.