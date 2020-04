Selon le Wall Street Journal, le réalisateur Martin Scorsese est en pourparlers avec Apple et Netflix pour la distribution de son prochain projet de film. Le film “Killers of the Flower Moon” est déjà en production, mais un coût total de plus de 200 millions de dollars est attendu.

Initialement, ce film était en développement avec Paramount Pictures et Leonardo DiCaprio. Seulement, le projet a été suspendu à cause du budget trop élevé. En fait, il semble que “Killers of the Flower Moon” ait un coût de plus de 200 millions de dollars. C’est pourquoi Paramount a décidé de ne plus le financer et de demander à Scorsese de trouver d’autres acheteurs.

Le film précédent de Martin Scorsese, The Irishman, avait également une histoire similaire. Initialement développé en collaboration avec la Paramount, le projet a ensuite été vendu à Netflix en raison d’un budget proche de 175 millions de dollars.

Avec le nouveau projet, Apple pourrait être dans une position avantageuse par rapport à Netflix. S’il est vrai que les deux services disposent de l’argent nécessaire pour payer la production du film “Killers of the Flower Moon”, Apple a été de plus en plus flexible en ce qui concerne la distribution dans les cinémas. Pensez juste que Netflix préfère que tous ses films originaux soient distribués d’abord en streaming puis en salles. De son côté, Apple a déjà accordé une distribution précoce en salles, avant même d’arriver sur sa plateforme. De plus, un début au box-office aiderait le film à récupérer une partie des coûts de production.

Quant aux coûts, Apple a déjà investi 100 millions de dollars dans la production d’un nouveau film basé sur le livre A Christmas Carol, qui devrait débuter plus tard cette année. Le seul film majeur actuellement disponible sur Apple TV+ est The Banker. Il a été acheté par la société pour environ 20 millions de dollars. Apple a également payé environ 120 millions pour les premières saisons de The Morning Show et See, des séries en moins pour les autres productions. Par ailleurs, Apple TV+ prévoit une série de dix épisodes de Masters of the Air, pour un coût total de 250 millions de dollars.

Le nouveau film de Scorsese serait donc l’un des plus chers d’Apple TV+. Toutefois, cela serait un film très important, qui pourrait également augmenter le nombre d’abonnés au service.

Le Wall Street Journal indique que si Apple achète le film, elle devra indemniser Paramount pour les dépenses que le studio a déjà investies dans le projet. Il est également possible qu’Apple et a Paramount travaillent ensemble, la société de Tim Cook investissant beaucoup plus d’argent.