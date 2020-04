Apple n’a jamais partagé le nombre d’abonnés à Apple TV+, mais l’analyste de Wedbush Dani Ives estime que la plate-forme compte désormais entre 30 et 40 millions d’abonnés.

Évidemment, Ives confirme que beaucoup de ces abonnés ne paient pas les 4,99 € requis par Apple. Beaucoup profitent encore des 12 mois gratuits offerts à ceux qui achètent un nouvel appareil. Malgré cela, l’analyste voit un avenir très brillant pour le service.

Avec une base de 925 millions d’utilisateurs actifs d’iPhone dans le monde, Apple TV+ a la possibilité de gagner jusqu’à 100 millions d’abonnés au cours des trois ou quatre prochaines années, avec une croissance supérieure à celle d’Apple Music. En fait, Ive estime qu’Apple a déjà construit une bonne base de contenu convaincant et de qualité, ajoutant que la société investira 6 milliards de dollars par an pour créer de nouveaux contenus. En outre, il n’est pas exclu qu’Apple puisse acquérir un studio de cinéma tel que MGM ou Lionsgate pour offrir encore plus de contenu vidéo aux clients. Une manière de concurrencer Netflix et Disney+, un autre service en forte croissance depuis son lancement.