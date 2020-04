Pour ce week-end, Apple TV+ met à disposition gratuitement des séries, des films et du contenu original sur la plateforme.

À partir d’aujourd’hui, même ceux qui ne sont pas abonnés à Apple TV+ peuvent regarder du contenu original de la plate-forme, tant que l’appareil prend en charge l’application Apple TV. Tous les utilisateurs pourront ensuite regarder “The Elephant Queen”, un documentaire qui raconte l’histoire d’un éléphant de 50 ans et de son troupeau, mais aussi les séries “Little America”, “Servant”, “Dickinson” et “For All Mankind”. Pour les plus petits, Apple a mis à disposition “Helpsters”, “Ghostwriter” et “Snoopy in the Space”.

“The Morning Show”, “See”, “Amazing Stories”, “The Banker”, “Mythic Quest” et “Hala” sont absents de la liste des titres gratuits de ce week-end.

Avec cette décision, Apple veut offrir du contenu à regarder durant ces jours de confinement.