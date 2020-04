Foxconn et d’autres grandes usines chinoises ont mis en place des mesures très strictes pour prévenir une autre épidémie virale dans le pays.

Foxconn, par exemple, a organisé des groupes de 20 employés qui restent ensemble jour et nuit (pour ceux qui utilisent les dortoirs de l’entreprise) pour éviter les risques de contagion. Ces personnes travaillent, voyagent, mangent et dorment ensemble pour s’assurer que toute infection soit immédiatement identifiée et circonscrite. Chaque groupe se tient à distance des autres.

Chaque travailleur reçoit un masque facial et la température corporelle est surveillée plusieurs fois par jour. Foxconn a également installé plusieurs caméras infrarouges dans les différentes usines, pour vérifier la présence de fièvre chez les personnes passant par certains endroits. L’entreprise utilise aussi des tests d’acides nucléiques et des radiographies pulmonaires lorsque cela est nécessaire. Le fabricant a produit plus de 10 millions de masques chirurgicaux pour ses employés.

À l’heure du déjeuner, les employés de Foxconn mangent sur des tables séparées les uns des autres par des séparateurs spéciaux. Les places dans la cantine ont également des codes QR que les travailleurs doivent scanner, afin que Foxconn puisse enregistrer qui était assis, où et quand, en cas d’infection.

Une fois arrivés dans les dortoirs, les employés laissent leurs manteaux et leurs sacs dans un endroit désigné pour la désinfection.

Toutes ces mesures sont essentielles pour garantir la sécurité des travailleurs et reprendre les activités normales de production.