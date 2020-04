Le PDG d’Apple, Tim Cook, tiendra une réunion d’entreprise virtuelle plus tard ce mois-ci pour permettre aux employés de poser des questions sur la façon dont ils travaillent à domicile en réponse à la pandémie du COVID-19.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a envoyé une note au personnel pour l’informer de la réunion.

« Tim Cook a demandé que les demandes soient soumises avant la fin de samedi et a également encouragé les travailleurs à partager leurs expériences de travail pendant la pandémie du COVID-19. La date précise de la réunion n’a pas encore été dévoilée. »

En ce qui concerne la situation liée au coronavirus, Apple a informé la semaine dernière ses employés que ses magasins de détail aux États-Unis seront fermés jusqu’au début mai et que les employés continueront de travailler à domicile. La même chose se produira dans le comté de Santa Clara, où se trouvent l’Apple Park, Infinite Loop et de nombreux autres bureaux et Apple Store, qui resteront fermés jusqu’au 3 mai au moins.

La situation actuelle empêche l’ouverture de toutes les activités non essentielles et oblige les employés à travailler à domicile. Pour cette raison, Apple continue de revoir ses accords concernant le travail intelligent, en particulier à la lumière des dernières indications fournies par les gouvernements locaux et les experts en santé publique.

Dans une note antérieure d’un employé, Apple a déclaré qu’elle était particulièrement axée sur la possibilité pour les parents d’ajuster leurs horaires, si nécessaire, étant donné que les enfants ne peuvent plus aller à l’école.