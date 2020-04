Apple a publié une mise à jour supplémentaire importante pour macOS Catalina 10.15.4, avec un correctif de bug sur FaceTime et d’autres améliorations.

Apple a publié macOS Catalina 10.15.4 il y a quelques jours à peine, ajoutant la prise en charge du partage des dossiers iCloud Drive, des paroles synchronisées sur Apple Music et plus encore. Cependant, certains utilisateurs se sont plaints de divers problèmes, c’est pourquoi Apple a publié une nouvelle mise à jour qui corrige certains bugs et améliore les performances globales.

Voici les notes de version complètes :

Corrige un problème qui empêchait les ordinateurs Mac exécutant macOS Catalina 10.15.4 de participer à des appels FaceTime avec des appareils exécutant iOS 9.3.6 ou antérieur, ou OS X El Capitan 10.11.6 ou antérieur.

Résout un problème qui pouvait obliger l’utilisateur à saisir plusieurs fois le mot de passe d’un compte Office 365.

Corrige un problème qui pouvait entraîner le blocage du MacBook Air (Retina, 13 pouces, 2020) lors de l’exécution d’Assistant réglages ou suite à la déconnexion puis à la reconnexion d’un écran externe 4K ou 5K.

Résout un problème qui pouvait provoquer l’absence de réponse d’un port USB-C de votre Mac.

