VoIP-Pal, une entreprise qui détient plusieurs brevets liés à la voix sur IP, a déposé une nouvelle plainte contre Apple affirmant que FaceTime et iMessage enfreignent l’un de ces brevets.

La cause de VoIP-Pal est basée sur un brevet qui décrit en détail les méthodes d’intégration optimale des appels basés sur l’IP avec des réseaux externes tels qu’un réseau téléphonique public commuté (PTSN).

Développée par Digifonica et enregistrée en 2019, cette technologie surmonte les obstacles liés au routage des appels et à la gestion des communications. VoIP-Pal a acquis Digifonica et tous ses brevets en 2013.

Le brevet ‘606’ couvre les appels spécifiques de l’utilisateur et prévoit l’élimination des critères de classification du réseau lors du routage d’un appel. La technologie prend en charge de nombreuses fonctions de numérotation mondiale et facilite l’établissement d’identificateurs tels que les noms d’utilisateur sur les réseaux. De plus, en utilisant des identifiants d’appel, le système achemine automatiquement un appel sur un réseau ou un nœud vers un réseau externe, tel qu’un PTSN, via une passerelle.

Un exemple est également présent dans la plainte. Supposons qu’un utilisateur de Vancouver compose un numéro de téléphone PSTN associé à un utilisateur de Londres. Le système Digifonica évalue les numéros en fonction des attributs de l’appelant, détermine que l’utilisateur à Londres est sur le même système que l’appelant et classe l’appel comme un appel réseau du système. Si l’utilisateur de Londres est associé à un réseau différent, le système génère un message de routage qui identifie le nœud externe et fait en sorte qu’un contrôleur d’appel connecte l’appel. Le processus est transparent pour les utilisateurs finaux.

Les autres avantages de l’IP incluent le support de charges importantes et le blocage automatisé des communications.

Les technologies FaceTime et iMessage d’Apple auraient enfreint le brevet, car chaque méthode identifie d’abord le profil d’un utilisateur pour déterminer comment acheminer un appel ou un message vers un deuxième appareil. Comme le souligne le brevet, les deux utilisateurs pourraient être associés à un ou plusieurs éléments de réseau, y compris des nœuds ou des clusters externes contactés par les services Apple.

VoIP-Pal demande à Apple des dommages-intérêts, des redevances et des frais de justice.