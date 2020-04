L’équipe d’expérimentation de nouveaux produits (NPE) de Facebook a publié aujourd’hui sa dernière application iOS appelée “Tuned“. Elle vise à offrir « un espace où vous et votre amoureux pouvez être vous-même ».

Pour aider Tuned à se démarquer des autres chats de messagerie, y compris Facebook Messenger et WhatsApp de la société, l’équipe NPE met en évidence la possibilité de « créer un album numérique » et d’utiliser d’autres fonctionnalités telles que le partage de votre humeur et « l’échange » la musique grâce à l’intégration de Spotify.

Voici comment l’équipe NPE de Facebook décrit Tuned :

« Un espace privé où vous et votre amoureux pouvez être vous-même. Avec Tuned, vous pouvez être pâteux, extravagant et idiot exactement comme si vous étiez physiquement avec cette personne, même lorsque vous êtes séparé. Exprimez votre amour de manière créative, partagez votre humeur, échangez de la musique et créez un album numérique de vos moments spéciaux. Tuned est réalisé par l’équipe NPE, de Facebook. »

fonctionnalités :

Flux de style album privé uniquement entre vous deux

Connectez votre compte Spotify pour partager des chansons et des listes de lecture

Créez votre humeur et voyez comment votre partenaire se sent

Envoyez des photos, des notes, des billets, des mémos vocaux et plus encore

Exprimez-vous avec des autocollants et des réactions personnalisés

Tuned est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone et iPad. Pour l’heure, le service se limite actuellement aux États-Unis uniquement.