Microsoft et Turn 10 ont annoncé l’arrivée de Forza Street sur iPhone et iPad à partir du 5 mai. Préparez-vous à faire chauffer la gomme !

Forza Street sera un jeu de course sur iPhone et iPad qui promet d’être parmi les meilleurs et les plus intéressants de l’App Store. Le jeu devrait être freemium, donc gratuitement avec des achats intégrés. Microsoft promet un hommage à tous les utilisateurs qui téléchargeront le jeu au cours du premier mois :

« Ce package comprend la rare Ford GT 2017, des crédits de jeu et de l’or dans votre centre de messages. Dans un jeu où la collecte et l’amélioration des voitures mèneront à la domination dans les rues, vous ne voudrez pas manquer l’occasion de débloquer cette supercar rare. »

D’après les premières informations, il semble que la version mobile sera beaucoup plus simplifiée et plus courte que son homologue pour PC et Xbox. Les courses ne devraient durer qu’une minute et le mode histoire a également été raccourci.

Forza Street sera disponible sur l’App Store à partir du 5 mai.

Faites-vous une première idée avec ce trailer :