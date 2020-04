Netflix met en œuvre la possibilité de définir un code spécifique pour chaque profil d’accès lié à un seul compte. Cette fonctionnalité a été conçue pour assurer un plus grand contrôle parental sur le contenu visible par les plus petits.

Tous les comptes Netflix sont protégés par un mot de passe, mais dans chaque profil créé, il n’y a aucun type de protection. Avec cette nouvelle fonction, chaque utilisateur pourra définir un code PIN sur son profil, afin que les autres ne puissent pas l’utiliser.

Les comptes Netflix sont souvent partagés dans la famille (et pas seulement) sans toutefois aucun type de protection pour les profils individuels créés. Cela permet à tout utilisateur qui a accès au compte d’entrer avec les profils des autres sans aucune limitation. Il en va de même pour les plus petits, qui peuvent facilement accéder aux profils de leurs parents et éviter tout type de filtre ou de blocage de contenu.

Pour définir le code PIN, accédez à Netflix via un navigateur, cliquez sur votre profil, sélectionnez les paramètres en haut à droite (icône avec votre image de profil) et cliquez sur Compte. À ce stade, vous verrez l’option d’entrer un code PIN sur votre profil, afin d’empêcher l’accès aux personnes qui partagent le même compte.

Pour le moment, cette nouvelle est en cours de déploiement et devrait être accessible à tous dans les prochains jours.