L’application populaire pour les étudiants en médecine, Complete Anatomy, profitera du scanner LiDAR sur iPad Pro pour aider les patients blessés.

Complete Anatomy est une application iPad, créée par 3D4Medical. Elle conçue pour enseigner l’anatomie humaine aux étudiants en médecine. À l’intérieur, il y a tout ce dont vous avez besoin. Cela va de la cartographie musculaire et nerveuse aux modèles anatomiques en passant par les organes virtuels, comme le cœur.

Cependant, tout ce package sera bientôt enrichi d’une nouvelle fonctionnalité dédiée au nouvel iPad Pro 2020. Grâce au scanner LiDAR, elle pourra effectuer de nombreuses autres opérations en réalité augmentée. L’application pourra ainsi aider les médecins et les professionnels de santé à évaluer avec précision, et surtout immédiatement, l’amplitude des mouvements des patients ayant subi des opérations ou des blessures. Tout cela simplifie la surveillance et la récupération des patients en voie de guérison.

Voici la démonstration des fonctionnalités :

Nous ne savons pas quand la fonctionnalité AR sera disponible dans l’application, mais il est facile de penser à quel point cette solution peut être révolutionnaire dans le domaine médical. Le scanner LiDAR de l’iPad Pro 2020 parvient à faire de grandes choses et nous attendons de savoir quelles seront ses réelles capacités à l’avenir.