Apple Music a mis à disposition un fonds initial de 50 millions de dollars pour soutenir les labels de musique et les artistes indépendants pendant la pandémie du COVID-19.

Apple a confirmé l’initiative dans un communiqué publié dans Rolling Stone. L’objectif est de compenser l’impact négatif causé par la pandémie avec un fonds d’avance de 50 millions de dollars qui sera mis à la disposition des labels indépendants sur Music.

« Ce sont des moments difficiles pour l’industrie musicale mondiale. Les moyens de subsistance sont menacés, avec la disparition de multiples sources de revenus du jour au lendemain. Apple a une longue décennie d’histoire de la musique et nous sommes fiers d’avoir une étroite collaboration avec les meilleurs labels et les meilleurs artistes du monde. Nous voulons aider. Aujourd’hui, Apple Music annonce la création d’un fonds de 50 millions de dollars disponible à titre d’avance sur les futurs droits d’auteur pour les labels indépendants, afin de les aider à payer les artistes et à maintenir les opérations en cours. »

Le fonds prévoit des paiements anticipés uniques par rapport aux droits d’auteur futurs qu’Apple Music fournira à ces artistes. Cette initiative n’est ouverte qu’aux labels indépendants qui ont un accord de distribution directe sur Apple Music et qui atteignent un minimum de 10 000 $ de revenus trimestriels sur la plateforme. Le fonds exclut les labels indépendants distribués par le biais de grandes maisons de disques.

Apple a déclaré à des labels indépendants que cet argent serait utilisé pour payer les artistes et maintenir toutes les opérations actives même dans une période complexe comme aujourd’hui.

Le COVID-19 a en effet frappé l’industrie musicale particulièrement durement. Tous les spectacles et concerts de Coachella et South by Southwest ont été annulés. Les revenus ont également diminué en raison de la fermeture de magasins physiques et de la suspension des productions cinématographiques et télévisuelles, qui ont également généré des revenus importants pour le droit d’auteur en faveur des chansons sélectionnées. De plus, de nombreux labels reportent la sortie des albums à venir pour éviter une baisse de la demande des utilisateurs.

La seule bonne nouvelle est que les abonnés et les auditeurs d’Apple Music ont augmenté en mars.