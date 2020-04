Apple a officialisé la date de la conférence financière du deuxième trimestre fiscal 2020, qui se tiendra le jeudi 30 avril.

La prochaine conférence financière est attendue avec impatience, car Apple partagera les résultats d’une période très complexe, celle de l’épidémie actuelle du COVID-19.

Dès février, Apple a annoncé qu’elle ne fournirait pas la fourchette de bénéfices pour le deuxième trimestre fiscal (correspondant aux trois premiers mois de l’année) précisément en raison du coronavirus et des problèmes de demande associés et de l’incertitude économique. Avant l’épidémie, Apple avait prévu une fourchette de revenus comprise entre 63 et 67 milliards de dollars.

Le deuxième trimestre fiscal couvre les mois de janvier, février et mars. Ils comprennent non seulement une grande partie de l’épidémie en Chine, mais aussi le début de sa propagation dans le reste du monde et aux États-Unis. Les directives d’Apple pour le troisième trimestre 2020 pourraient donc être davantage influencées par le COVID-19. De plus, Tim Cook fournira certainement plus de détails à ce sujet.

Le rendez-vous est donné pour le 30 avril à 23h, heure française.