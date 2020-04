En plus de la sortie d’iOS / iPadOS 13.4.1, Apple a également mis à jour son application Clips en version 2.1.1. Cette mouture inclut la prise en charge de la souris, du Trackpad et du clavier sur iPad. Il y a également de nouveaux autocollants et bien plus encore.

La principale nouveauté de cette mise à jour est la prise en charge de la souris, du trackpad ou du clavier en Bluetooth. Apple dit que cela offrira aux utilisateurs de “nouvelles façons de créer des vidéos” sur iPadOS. De plus, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités d’édition, de nouveaux autocollants Mickey et Minnie, des autocollants 8 bits et bien plus encore.

Voici toutes les nouveautés :

Utilisez Clips sur iPad avec une souris, un trackpad ou un clavier Bluetooth pour bénéficier de nouveaux moyens de créer des vidéos (requiert iPadOS 13.4).

Utilisez le bouton Dupliquer pour créer instantanément une copie d’un clip avec l’ensemble de ses effets.

Touchez le bouton Scinder pour diviser n’importe quel clip en deux, puis créez des animations amusantes en appliquant des autocollants et des filtres à chaque nouveau clip.

Donnez à votre vidéo l’aspect d’un jeu d’arcade des années 80 grâce à des autocollants 8 bits mis à jour et à la nouvelle affiche « Game Over ».

Célébrez le printemps grâce à l’affiche florale Printemps.

Choisissez parmi 11 nouveaux autocollants Mickey et Minnie, chacun avec sa propre animation expressive.

Les performances et la stabilité ont été améliorées.

Apple Clips est disponible gratuitement sur l’App Store.