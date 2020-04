En Allemagne, il a été décidé de profiter de nombreuses montres connectées sur le marché , dont l’Apple Watch, pour aider les autorités sanitaires à suivre la propagation du Covid-19. Plus précisément, la localisation est permise grâce à une application développée spécifiquement pour certains modèles de montres connectées.

Cependant, Apple Watch ne pourra offrir une contribution réduite qu’en raison de certaines limitations de la montre intelligente Apple. Par rapport aux autres smartwatches du marché, celle de Cupertino n’est malheureusement pas équipée d’un capteur de température corporelle, une donnée fondamentale utilisée par l’application pour suivre la propagation du coronavirus. Une température corporelle élevée est en fait l’un des principaux symptômes du coronavirus et, conjointement avec d’autres données, les autorités allemandes visent à créer une cartographie capillaire pour comprendre et gérer la propagation de l’infection virale.

L’Apple Watch peut cependant fournir une mesure du rythme cardiaque pendant les heures de sommeil, une donnée qui peut être analysée et qui peut encore aider, quoique de manière limitée, à identifier l’apparition de symptômes dérivés du Coronavirus. La smartwatch devra donc également être portée la nuit, moment où de nombreux propriétaires d’Apple Watch préfèrent généralement la retirer pour recharger la batterie.

Cependant, il convient de noter que la surveillance du sommeil n’implique pas une consommation élevée de la batterie. C’est pourquoi il est possible de porter l’appareil et de le recharger dès les premières heures du matin au cours de la routine quotidienne effectuée par beaucoup d’entre nous. Qui sait, en raison de cette limitation, si l’entreprise ne décidera pas d’intégrer à l’avenir un capteur de température corporelle pour rendre l’appareil encore plus fonctionnel.