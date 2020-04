D’après les dernières découvertes, il semblerait qu’Apple travaille à l’implémentation de widgets sous forme d’icônes sur l’écran d’accueil d’iOS 14. Cela a donné des idées à certains qui n’ont pas manqué de partager leurs premiers concepts.

Le premier concept, créé par Parker Ortolani, imagine ce que les utilisateurs d’iPhone pourraient aimer. Nous trouvons un framework appelé “SpringKit” que les développeurs peuvent utiliser pour créer des widgets pour l’écran principal de l’iPhone. Dans ce scénario, les développeurs peuvent choisir trois types différents de vues pour leurs applications :

Une icône fixe classique

Une nouvelle icône en direct qui peut afficher des données ou des boutons

Un widget en taille réelle

Par exemple, l’application Météo intégrée pourrait fournir une icône en direct légèrement plus grande qu’une icône normale. Elle serait capable d’afficher la température extérieure et les conditions météorologiques. L’application Activité pourrait offrir un widget de plus grande taille capable de montrer nos anneaux d’activité quotidienne.

De plus, l’idée de Parker permettrait également aux développeurs tiers d’accéder aux widgets sur l’écran principal. Par exemple, une application comme Overcast pourrait ajouter un widget de menu de lecture à l’écran principal, simplifiant la recherche et la lecture des derniers podcasts de la bibliothèque.

Ces widgets dans iOS 14 seront très différents de ceux actuels dans iOS 13. La clé est que les widgets d’iOS 14 peuvent être déplacés librement sur l’écran d’accueil, tout comme les icônes d’application.

Le deuxième concept créé par ConceptsiPhone montre quelles pourraient être les nouveautés d’iOS 14. Cela comprend les widgets sur l’écran de verrouillage, tandis que pour l’écran d’accueil, il s’agit d’une page spéciale, baptisée Widget List. C’est ici que vous pouvez insérer tous vos widgets préférés.

Ce dernier est probablement l’option la moins probable, car dans ce cas, nous ne parlerions plus de widgets sur l’écran d’accueil. Si vous êtes curieux de voir tout le concept en question, voici la vidéo complète.

Que pensez-vous de cette éventuelle nouveauté d’iOS 14 ?